Vägistamises süüdistatava Chris Nothi abielu ripub juuksekarva otsas

Eelmisel nädalal jagasid kaks naist oma lugu, kus praeguseks 67aastane Noth on neid väidetavalt seksuaalselt väärkohelnud. Üks kannatanutest väidab, et ta oli 22 kui Noth teda ründas. Avalduses astus üles ka teine naine, kes süüdistas näitlejat käperdamises, samas näitlejatar Zoe Lister-Jones nimetas tema käitumist lausa kiskjalikuks. Juba on saabunud Nothi jaoks ka esimesed tagasilöögid - ta kaotas 12 miljoni suuruse lepingu oma tekiilabrändi müümiseks ning ta vallandati seriaalist "The Equalizer".

Väidetavalt on Nothi abikaasa väga ärritunud ning ei tunne end taoliste uudiste valguses hästi. Esmaspäeval nähti teda nende Los Angelese kodu ümbruses oma maasturisse istumas. Seejuures märgati olulist detaili - ta ei kandnud oma abielusõrmust. Alles selle kuu algul võis "And Just Like That" esilinastusel näha naise sõrmes suure kiviga abielusõrmust.