Forbes lisab, et Nazarbajevi klann võib kaaluda Suurbritanniasse pagemist, sest seal kuulub neile kokku 450 miljoni dollari väärtuses luksuskinnisvara. Muu hulgas on "rahvajuhi" vanimal tütrel Dariga Nazarbajeval Londonis maja aadressil Baker Street 221b, mis on tuntud kuulsa raamatute detektiivi Sherlock Holmesi koduna.