Andrei Zevakin meenutab esimest armastust: ma ikka rämedalt armusin ära

Zevakin rääkis, et tema esimene armumine juhtus ühe hispaania neiuga, kellega ta kohtus Ameerikas. "Ma mäletan, et olime LA-s kuu aega. USAs käisin laagrites ja seal oli üks hispaania tüdruk, kes mulle väga meeldis. Mina olin 14 ja tüdruk oli vist 17-18. Me suht hästi saime läbi ja ma ikka rämedalt armusin ära. Siis ta läks ära ja see ei mänginud välja. Mäletan, et siis ma nutsin seal."