Politsei ei tuvastanud J.K. Rowlingu vastu suunatud transaktivistide tegevuses midagi kriminaalset

Rowling, keda on kritiseeritud tema vaadete eest transkogukonna suunal, nimetas aktivistide tegevust doksimiseks, mis on eraeluliste või delikaatsete andmete kogumine ja avalikustamine Internetis, enamasti vastu andmetesse puutuvate isikute või organisatsioonide tahtmist ning nende kahjustamiseks.

Rowling väidab, et tema aadress avaldati möödunud aasta novembris, kui kolm inimest poseerisid tema maja ees. Ta kirjutas Twiterisse, et need kolm inimest asetasid end pildi tegemisel end täpselt nii, et tema aadress oleks näha. Kirjanik usub, et sellega aktsiooniga taheti teda hirmutada, et ta enam bioloogiliste naiste õiguste eest sõna ei võtaks.