AMETLIK KINNITUS | Kuninganna Elizabeth II andis teada, kes pärast teda kuningannaks saab

Üllatava avalduse ajal tunnistas kuninganna, et tema siiraks sooviks on, et tema minia tunnistatakse tõieõiguslikuks kuningannaks, kui Charles'ist saab kuningas.

"Kui ühel päeval saab minu pojast Charles'it kuningas, siis ma tean, et te toetate teda ja tema naist Camillat samamoodi nagu mind, ja minu siiras soov on, et kui see aeg saabub, siis teataks Camillat kui kuningannat, alustades sellega enda lojaalset teenistust," ütles monarh kõne ajal.