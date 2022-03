Peeter Rebase mängufilm on hakanud vallutama ka USA kinosaale

“Peeter Rebase ja Tom Priori filmis näeme lisaks ilusale armastusloole ka meeldetuletust selle kohta, kuidas meil on vedanud, et saame elada vabalt just nii nagu ise tahame. On olnud aegu ja on isegi tänasel päeval kohti, kus see pole paljude jaoks võimalik. Tom Prior on Sergeina loonud meeldejääva tegelaskuju, kelle tahe jääda iseendaks võiks olla meile kõigile inspiratsiooniks,” kommenteerisid Roadside Attractionsi juhid Howard Cohen ja Eric d’Arbeloff.