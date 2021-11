Peeter Rebase mängufilmi „Tulilind" on vaadatud 12 000 korda

„Reaalsuses on kinos ja veebis filmi vaadanute osakaal veelgi rohkem viimaste poole kaldu, sest päris kindlasti on iga digivaatamise taga keskmiselt rohkem kui üks silmapaari," selgitas Rebane ning lisas, et mitmed viimase aasta-pooleteise jooksul veebis toimunud filmifestivalid arvestavad iga digivaatamise kohta 1,5 vaatajat. "Sellise valemi järgi ületas "Tulilinnu" vaatajaskond ainuüksi veebi 10 tuhande ning koos kinokülastustega 15 tuhande vaataja piiri," arutles Rebane.

„Muidugi on "Tulilind" tehtud suure ekraani jaoks ja pakub vaatajale võimsama elamuse justnimelt kinos,“ rõhutab Rebane, kelle sõnul ei saa siiski mööda vaadata faktist, et pandeemia on muutnud filmihuviliste tarbimisharjumusi. "Täna võime öelda, et otsus muuta film samaaegselt kättesaadavaks nii kinos kui veebiplatvormidel on end õigustanud," kommenteeris Rebane.

"Tulilind" on esimene suur mängufilm, mis jõudis alates 29. oktoobrist Eestis vaatajate ette samaaegselt nii kinodes kui veebis firebirdmovie.com kodulehel. Filmi treilerit saab vaadata siit.

20. oktoobri keskpäevast saavad Ekspress Meedia väljaannete lugejad eksklusiivselt vaadata filmi Delfist. Tellijad näevad seda tasuta, aga on ka võimalus osta pilet vaid filmi vaatamiseks (9,99 eurot). Link filmile on siin!

„Firebird“ („Tulilind“) on romantiline põnevusfilm, mille tegevus leiab aset 70ndatel aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis. Reamees Sergei loeb kannatamatult demobilisatsioonini jäänud päevi, kui ta elu pöörab pahupidi lennuväkke saabunud kartmatu hävituslendur Roman. Uudishimust ajendatult kompavad Sergei ja Roman omavahelise sõpruse piire kui nende ja baasiülema sekretäri Luisa vahel tekib ohtlik armukolmnurk. Sergei on sunnitud silmitsi seisma oma minevikuga, Romani karjäär satub ohtu ning Luisa püüab kõige kiuste oma perekonda koos hoida. KGB uurimise alla sattudes riskivad nad oma elude ja vabadusega. Film põhineb tõestisündinud lool.