Eesti film suures Briti lehes! Tuntud filmikriitik tegi "Tulilinnu" näitlejaga intervjuu

"Inimesed ütlesid, et oleme hullud, kuna tahtsime koguda filmi tegemiseks eelarvet, mille suurus oleks üle nelja miljoni euro," räägib Prior, "Peeter pole ju kuulus režissöör ning mina pole mingi Tom Cruise." Pärast paari aasta pikkust pingutust saadi raha siiski kokku. "Arvestades Ukrainas toimuvat, on meie film muutunud väga aktuaalseks," arvab näitleja, "Aga tegelikult on tegu filmiga, mille keskmes on armastus mitte poliitika. Loodan, et see julgustab vaatajaid kuulama oma südame häält."