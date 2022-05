Võõrad inimesed uurivad Raivo Heinalt, kas ta kopteriga millalgi ka Pärnusse lendab: ja kui, kas viskad mu siis ära?

Raivo Heina sõnul võtavad temaga vahepeal ühendust täiesti tundmatud inimesed ja uurivad, kas küüti saab. “Kõigepealt tekib minul küsimus, et kuidas sa üldse selle peale tuled, et ma viskan su Pärnusse ära!” muheleb Raivo. “See on sama hea kui läheksin poodi ja küsiksin müüja käest: kas sa mulle leiba annad? Ta ju ei anna, vaid müüb mulle leiba, eks. Nii et see on väga hea näide ka selle kohta, kes hindab ja kes ei hinda minu aega.”

Ka noored ettevõtjad saadavad vahel Raivole kirju ettepanekutega. “Kirjutatakse, et mul on niivõrd suurepärane idee ja kohe on ka miljonäriks saamine päevakorral. Kui pakun, et ole hea, saada mulle oma äriplaan, siis ta ütleb vastu, et see ei ole veel valmis, aga “ma tuleks sinuga sellest rääkima, äkki sa oskad anda nõu”. Mina ütlen siis, et okei, aga minu hind sinu jaoks on 200 eurot tunnis. Siis nad paraku kaovad kõik ära.”