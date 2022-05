KUULA | Púr Múdd ja Grete Paia avaldasid uusversiooni Smilersi hittloost "Ainult unustamiseks"

"Ma üldiselt olen skeptiline uusversioonide ja remixide osas, aga Púr Múdd'i "Ainult unustamiseks" toimib väga hästi," lausus Smilersi laulja Hendrik Sal-Saller uue loo kohta. "Täiesti ootamatu on tõsiasi, et loo ilmumisest saab järgmisel aastal 20 aastat - metsik! Ülilahe on mõelda, et oled kunagi midagi teinud ja siis see elab täiesti iseseisvalt oma elu edasi."