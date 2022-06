Diori moemaja lasi Johnny Deppi reklaami taas eetrisse: parfüümi müüginumbrid on tohutult kasvanud!

Johnny Depp võitis hiljuti kohtuprotsessi oma eksnaise Amber Heardi vastu. Näib, et näitlejal on õnnestunud nimi puhtaks pesta. Üks Prantsuse suurimaid moemajasid - Dior, on taas eetrisse paisanud vana telereklaami, kus Depp reklaamib meeste parfüümi Sauvage.