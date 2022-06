Selgus majas! Prints Charles sai Katari šeigilt kohvri, mille sees peitus kopsakas summa

Walesi printsi pressiesindaja sõnul oli Katari endine peaminister Sheikh Hamad bin Jassim soovinud annetada raha heategevuseks. Clarence House teatas, et raha kanti kohe üle ühele prints Charlesi heategevusorganisatsioonile ja protsess vastas ametlikele nõuetele. BBC andmetel on tegemist aastatel 2011–2015 tehtud annetustega.

Printsile tehtud annetused on viimasel ajal päevakorda tõusnud. Avalikkus on hakanud kahtlustama, et näiteks Saudi Araabia doonorit on abistatud Briti kodakondsuse saamisel. Londoni piirkonna politsei teatas käesoleva aasta alguses, et uurib väiteid.