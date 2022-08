KROONIKA MÄRKAMISED | Grete Griffin avaldas lapse soo, lahkus Soome legendaarne meelelahutaja

Kolmas tütar tulekul!

Juuli keskel avaldas USAs elav kergejõustiklane Grete Griffin, et on taas lapseootel. Nüüd avaldas paarike põneval viisil oma kolmanda lapse soo. Grete jagas sotsiaalmeedias oma jalgpallurist abikaasa Robert Griffin III-ga videoklippi, kust tuleb ilmsiks beebi sugu. Klipis toimuvatest väikestest roosadest plahvatustest saab järeldada, et tulemas on kolmas tüdruk.