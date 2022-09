Hollywoodi staaridele Sean Pennile ja Ben Stillerile keelati Venemaale sisenemine

Näitlejad Sean Penn ja Ben Stiller kanti samuti Venemaa sanktsioonide nimekirja, mis tähendab, et riiki sisenemine on nende jaoks keelatud.

Hollywoodi staarid kaasati seetõttu, et nad on külastanud Ukrainat ning kohtunud president Volodõmõr Zelenskiga. Penn töötab parasjagu ka sõda käsitleva dokumentaalfilmi kallal.

„Ukrainlased võidavad selle lahingu, kuna nad hoiavad kokku,“ võttis Penn hiljuti sõna. „Nad võidavad ka juhul, kui see näib võimatu. See on kindlamast kindel.“