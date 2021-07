"Iron Mani" täht Robert Downey Jr jättis isaga hüvasti: ta jäi märkimisväärselt optimistlikuks terve elu jooksul

View this post on Instagram

Downey Sr oli 1950. ja 1960. iseseisva filmitööstuse üks juhtfiguure ning on kõige enam tuntud 1969. aasta satiiri "Putney Swope" poolest.

Ta tegi kaasa ka filmides "Boogie Nights", "Magnolia" ning "To Live and Die in LA". Tema loodud filmidel oli väike eelarve, vastukultuuri eetos ning lõikav huumor.