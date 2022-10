Näitleja George Clooney kasvatab koos abikaasa Amal Clooneyga viieaastaseid kaksikuid Alexandrit ja Ellat. Hiljutises intervjuus sõnas George, et ootab huviga oma laste sirgumist ja tõdes, et oma kõrge vanuse tõttu tunneb ta end laste kasvatamises mugavalt. Näitleja avaldas ka apsaka, mis ta laste kasvatamises teinud on.