George Clooney abieluettepanek Amalile ei sujunud hästi: see oli kohutav

Näitleja George Clooney palus oma kallima Amal Alamuddini naiseks 2014. aastal, kuid abieluettepaneku tegemine läks mehe arvates alguses kohutavalt. Nimelt oli tema tulevane abikaasa arvanud, et 7-karaadise teemantiga sõrmus, millega Clooney teda naiseks palus, oli varem kuulunud ühele George'i endisele tüdruksõbrale. „See oli kohutav. Mul oli kõik planeeritud, mul oli sõrmus ühes väikses sahtlis tema taga. Ma valmistasin meile õhtusöögi ja me olime selleks ajaks kohtamas käinud vaid pool aastat,“ alustas George abieluettepaneku tegemise kirjeldamist.

Oma plaani järgi soovis mees, et Amal võtaks midagi tollest samast sahtlist, kuhu ta sõrmuse oli peitnud. Samal ajal kõlas taustaks laul, mille oli teinud George'i tädi. Asjad võtsid aga halva pöörde, kui Amal avastas sõrmuse ja arvas, et see kuulus näitleja endisele kallimale. „Ta võttis karbi sahtlist välja ja seal oli teemantiga sõrmus,“ rääkis Clooney, kelle sõnul oli Amal alguses sõrmuse üle irvitanud ja arvanud, et see jäi karpi seisma juba aastaid tagasi, vahendab Page Six. Seejärel oli naine 20 minutit olnud tõelises õnnejoovastuses ning öelnud George'ile oma jah-sõna.