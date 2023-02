KLÕPSUD | Palju õnne! Stefan Airapetjan ja Victoria Koitsaar tähistasid viite koosoldud aastat

Näib, et paar käis tähtpäeva puhul tippkokk Orm Oja itaaliapärases restoranis õhtust söömas. Restoran La Cucina di Orm Oja asub vanalinnas ning on eestlaste seas väga armastatud.

Detsembri lõpus teatas Stefan koos oma kihlatuga, et nende perre sündis kauaoodatud pisitütar Maya. 1. jaanuaril said värsked vanemad haiglast koju.

„Tahan lihtsalt kohe öelda, et Victoria on tõeline kangelane, ja kõik naised, kes on selle läbi teinud. Tänan jumalat, et ma sain tema kõrval olla sellel tähtsal hetkel. 12 tundi ja maailma suurim kingitus ja samaaegselt ka šokk, sest mulle vaatab otsa MINU LAPS, mis tähendab, et minust on saanud PAPS. Uskumatu!“ kirjutas Stefan sotsiaalmeedias. Loe rohkem siit!