Kas Brigitte Susanne Hunt planeerib karjäärivahetust? Järgmises skandaalis võib meelelahutaja juba lisakraadiga olla

Alles tund aega tagasi postitas Brigitte oma Instagrami story’s, et avaldab täna kell neli uue salajase projekti. Kas ülikooli minek võibki see salajane projekt olla? Infosüsteemist SAIS on näha, et Brigitte on vastu võetud Tallinna ülikooli õigusteaduste bakalaureuse erialale. Sessioonõppes osakoormusega õppimise eest tuleks Brigittel ka maksta.