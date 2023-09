Pöördumatult purunenud abielu: Joe Jonas andis ametlikult sisse lahutuspaberid „Troonide mängu“ näitlejannast

Eelmisel nädalal levisid kõlakad sellest, et bändiga The Jonas Brothers kuulsaks saanud Joe Jonase (34) ning tema näitlejannast abikaasa Sophie Turneri (27) abielu on karile jooksnud ning oodata on lahutust. Kui vahepeal jõudsid võimust võtta sahinad, et tegelikult on paarikese abielus kõik hästi, siis nüüd on selgunud tõde - Joe andis ametlikult lahutuspaberid sisse.