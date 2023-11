ERRi juhatuse liige Tiina Kaalep Raadio 2s tekkinud lahkhelidest: mul jääb üle vaid nördinud inimeste ees vabandada

„Ei ole põhjust olla uhke selle üle, et inimestele on meelehärmi põhjustatud. Eks see on olnud meile kõva õppetund, kuidas inimesteni teateid viia, nii et ei tekiks sellist reaktsiooni,“ tunnistas Kaalep „Meediatunnis“. „Mul jääb üle vaid Raadio 2 asjus nördinud inimeste ees vabandada. See ei ole asi, mille üle uhke olla, et me kurbust, meelehärmi, pahameelt oleme tekitanud viisiga, kuidas oleme andnud märku sellest, kas üks või teine saade jätkab või ei jätka. See on olnud kindlasti kehv,“ lausus ta.

Raadio 2 on 30 aastat vana raadiojaam ja Kaalepi teatel on raadiojaam läbinud oma tegutsemisaja jooksul neli suurt muutust, nüüd on käsil viies. Muudatused on vajalikud, sest raadiojaama sihtgrupp on just noored.

Kuula täispikka saadet siit:

Kaalepi sõnul on Raadio 2 praeguste muudatuste taga asjaolu, et noorte (14–24-aastased) seas muusika striimimine ja podcast’ide ehk taskuhäälingute kuulamine tähtsamal kohal kui raadiosaadete kuulamine ning ERR peab muudatustega kaasa minema. Ta lisas, et noored soovivad küll kuulata pikka juttu, kuid enda tingimustel, siis kui neile sobib, mitte raadiost.

Raadio 2 muudatused jõustuvad 2024. aasta alguses ning Kaalep nentis, et need puudutavad tervet saatepäeva, mitte ainult õhtust vööndit. „Muudatused on mõnes kohas tugevamad, mõnes kohas nõrgemad.“ Kui varem on Raadio 2 olnud väga muusikakeskne raadiojaam, siis nüüd muutub see mitmekesisemaks, sõnas Kaalep.

„Kui rääkida numbrite keeles, siis raadio kuulamine tervikuna on vähenenud hästi natukene,“ tõdes ERRi juhatuse liige, et tegelikult pole raadiokuulajate arv suurel määral langenud. „Raadio kuulamine on jätkuvalt Eestis väga-väga populaarne.“

Möödunud reedel, 24. novembril toimus Tallinnas Politseipargis Raadio 2 õhtuse vööndi likvideerimise vastane meeleavaldus, millest võtsid osa sajad inimesed, kaasa arvatud ka mitmed saatejuhid, kelle saadet uuest aastast enam Raadio 2 eetris ei kõla.