SÄUTSUMÖLL | „5Miinust tõesti lõpetas läbulaulude tegemise ja alustas rahva gaslight’imist.“ Milliste tunnetega võttis netirahvas Eesti Laulu võiduloo vastu?

Vastuoluline kirjanik Kaur Kender arvas, et 5Miinuse ja Puuluubi lugu on hullumeelselt äge.

Ühele Eesti Laulu vaatajale tundus, et 5Miinuse kunagise robustse peomuusika valguses on nende värske eurolugu nagu rahva manipuleerimine.

„Naljakas on see, et isegi mina eestlasena ei saa 5Miinust & Puuluupi refrääni kaasa laulda, sest selles laulus on väga raske sõnu eristada. See on lõbus kaos,“ nentis ansambli fänn.