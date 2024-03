KROONIKA ENNUSTUS | Kes võiksid peituda sel hooajal „Maskis laulja“ kostüümides?

Täna tegi TV3 teatavaks kõik tänavused tegelased, kes pühapäeviti omavahel võistlema hakkavad. Sel hooajal on tuntud näod peitnud end Flamingo, Vampiiri, Saunaviha, Elevandi, Seebiooperi, Kuninga, Triibulise ja Kiisu kostüümidesse. Nende nimetuste järgi on veel pea võimatu mingeid ennustusi teha. Kas Saunaviht viitab staari saunalembusele või peidab end Kiisu kostüümi sees mõni tuntud kassiarmastaja? Ei seda me ette tea.