John Travolta traagiliste õnnetuste karikas: näitleja saatust saadavad halastamatud löögid

Tänavu veebruaris 70. sünnipäeva tähistanud John Travolta on kandideerinud Oscarile kahe väga erineva ja eri aegadel linastunud filmiga – „Saturday Night Fever“ ja „Pulp Fiction“. Samas on ta ka juba tõeliselt kuulsana mänginud rämpsfilmides, mida ei taha näha rumal publik ega targad kriitikud. Ta on jalule jäänud, kuigi tema elu ja armastusi on saatnud väga tihti surm.