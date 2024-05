SUUNAMUDIJA ANKEET | Markus Sinivee arvates on skandaalid sisuloojatale kasulikud: vaatamisi ja engagement’i toovad need kõvasti juurde

Tegelikult võib öelda, et alustasin TikTokiga „ema soovitusel“, kuna just tema soovitas mul minu tolleaegsest suurest hobist video teha ja selle just TikToki postitada. Juba mõne tunniga kogus video üle 10 000 vaatamise ja kuna nägin, et see toimis ideaalselt, siis otsustasin ka veel videoid teha. Videote tegemise protsess hakkas mulle niivõrd väga meeldima ja nii see läks!