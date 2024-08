Pulmakellad kõlisevad veel? Kevadel kuuenda abielu lahutanud Beatrice avaldas, kas plaanib tulevikus veel abielluda

Uues Õhtulehe saates „Elektritool“ on sedapuhku külas modell Beatrice, kes peab vastama talle esitatud küsimuste seas vastama ka sellele, kas ta tulevikus abielluda plaanib. „Ma arvan, et miks mitte, täitsa oleks plaan,“ ütleb Beatrice ajakirjanikule videos.

Kui uurida temalt, milline peaks abikaasa number seitse olema, ei ole Beatrice’il kindlat vastust. „Kui panna ritta kõik mu abikaasad, ei saa ju väita, et mul on mingi kindel tüpaaž olemas. Need on väga seinast seina olnud,“ vastab Beatrice siiralt.