Võltsdokument külvas kaost: kuuldus Taylor Swifti ja Travis Kelce’i lahkuminekuplaanist ei vasta tõele

Täna varahommikul hakkas sotsiaalmeedias levima dokument, mis olevat ühe Ameerika Ühendriikide suhtekorraldusbüroo tehtud. Dokument, mis paistis esmapilgul üsna tõetruu, pani paika selle, millal läheb lahku USA staarpaar Taylor Swift ja Travis Kelce. Tegemist oli põhjaliku meediaplaaniga, mis sätestas Kelce’i ametlikud sõnumid pärast lahkuminekust teatamist. Väideti lausa, et dokumendi on loonud Travise pressiesindajad.

Näiteks oli dokumendis kirjas, et Kelce ja Swift teatavad oma lahkuminekust 28. septembril, kuid väidetavalt olla paar lahku läinud kolm päeva varem. Need päevad olid jäetud selleks, et esmane meediatorm väidetava lahkumineku üle vaibuks. Veel toodi dokumendis esile, et potentsiaalne lahkuminek olla paari ühine otsus ja elu loomulik osa. Veel pandi dokumendis rõhku Travise spordikarjäärile ja sellele keskendumisele.