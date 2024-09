FOTOD | Jennifer Lopez ilmus esimest korda pärast abielukrahhi avalikkuse ette. Ja kuidas veel!

Lauljatar säras punasel vaibal kleidis, mille suudab ilmselt välja kanda vaid tema. 55aastane Lopez on suurepärases vormis. Loomulikult kogunesid pressipiltnikud just tema ümber. Tegu oli ka esimese avaliku üritusega, kus Lopez osales pärast uudist, tema ja Ben Affleck on lahku läinud.

Elu iroonia. Mainitud filmi üks produtsentidest on just Affleck. Viimane üritusel ei viibinud. Küll aga oli seal tema parim kamraad Matt Damon. The People kirjutab, et Lopez ja Damon vestlesid linastuse järelpeol umbes paarkümmend minutit.