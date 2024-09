Ongi kõik! Räpistaar Diddy arreteeriti New Yorgis

Räppar Diddy (varasemalt lavanimega P. Diddy ja Puff Daddy, kodanikunimega Sean Combs) sattus tõsise uurimise alla eelmisel aastal, kui tema endine tüdruksõber Cassandra Ventura (esinejanimega Cassie) vastu kohtuasja algatas. Ventura ja Diddy olid paar aastatel 2005-2018. Naine väitis kohtule esitatud dokumentides, et muusik kuritarvitas teda aastaid seksuaalselt ära, samuti oli temaga füüsiliselt vägivaldne. Kuigi Venture ja Diddy jõudsid kohtuvälisele kokkuleppele üsna ruttu, siis pani see veerema suurema lumepalli, kus ka teised Diddy väidetavad ohvrid julgesid võimude ette astuda ja süüdistuse mehe vastu esitada. Praeguseks on juba raske järge pidada, mitmeid seksuaalse kuritarvitamise süüdistusi Diddyle laekunud on - USA meedia vahendusel on neid hetkel räpparile üheksa erineva isiku poolt esitatud.