Õnnetus ei hüüa tulles: Taani eakas kuninganna viidi haiglasse

Soome väljaanne Ilta-Sanomat kirjutab, et kuninganna Margrethe II viidi eile õhtul pärast Fredensborgi lossis kukkumist. Taani kuninglik perekond kasutab paleed peamiselt kevadel ja sügisel oma residentsina. Pärast kukkumist toimetati kuninganna Kopenhaageni suurimasse haiglasse Rigshospitaleti.

Palee pressiesindaja kommenteeris, et kuningannal läheb asjaolusid arvestades hästi, kuid praegu on ta haiglas jälgimisel. Rohkem nad praegu Margrethe II kohta kommentaare ei jaga ning uuesti võetakse sõna siis, kui on kuninganna tervise kohta selgunud midagi uut.