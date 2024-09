Amanda Hermiine Künnapas lahkunud isast: väga teistmoodi inimene kui mu ema, kes on alati olnud ühe ala peal

Amanda ema on näitleja Piret Kalda ning seetõttu on Amanda lapsest saati teatris ringi jooksnud. „Sellist asja ei ole kunagi olnud, et mu ema oleks kuidagi soovitanud või öelnud, et kindlasti mine näitlejaks. Pigem on ta just öelnud, et see on väga raske eriala. Ma arvan, et kuna ma kasvasin selles keskkonnas üles ja ma nägin seda teatrimaailma kõrvalt, siis see oligi selline loomulik jätk,“ rääkis Amanda saates „TV3 uudised“.