Eile avaldas telenägu Keili Sükijainen, et on lapseootel. Rõõmsaid uudised tuntud perede täiendusest on tulnud viimase aja jooksul veelgi. Mõni kuulsus saab oma esimese lapse, mõni ootab juba mitmendat maimukest. Kroonika tegi neist peredest ülevaate.