„Rinnad on trukkidega kaasas!“ Birgit Sarrap avaldas, kuidas temast sai JAMi kontserdil rinnakas lauljanna

Birgit Sarrap lööb kaasa JAMi 30. sünnipäevatuuril, astudes üles ansamblist Push Up tuntud rinnaka lauljanna Margit Margussonina. Raadiosaatejuhid Rauno Märks ja Maris Kõrvits , kes on kontserdil juba käinud, tundsid huvi, kuidas Birgit ikkagi ümber kehastub ja endale uhke büsti ette manab.

Rauno Märks küsis Birgitilt, kas Margiti büst kasvab iga kontserdiga järjest rohkem. Birgit selgitas, et büst ikkagi rohkem ei kasva. „See operatsioon igaks kontserdiks saab tehtud, seal on ikka antud sellised reeglid, et sama suurus võiks ikkagi olla. Ka viimasel kontserdil jääb suurus ikkagi samaks,“ vastas Birgit naljatledes.