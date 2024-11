FOTOD | „Õnne 13“ stsenarist Andra Teede avaldas elu esimese romaani. Raamatuesitlusel särasid ka lapseootel Piret Krumm ja Marvi Vallaste

Andra Teede (36) on kirjutanud kümme aastat Eesti kõige populaarsemat teleseriaali „Õnne 13“. Tema näidendeid on lavastatud paljudes Eesti teatrites ja lisaks sellele on tema sulest ilmunud kümme luulekogu. Eelmisel kolmapäeval esitles kirjastus Varrak Andra Teede esimest romaani „Kateriin ja kurjad onud“.