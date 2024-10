„Õnne 13“ stsenarist Andra Teede avaldas, millega on sarja kirjutades puusse pannud: vigu tuleb loomulikult sisse

Saates uuriti Teedelt, kas tal on pika ajalooga sarja tegevusliinide kohta mingisugune skeem seinal, kust selguks, mida tegelased on teinud või kellega paar olnud, et ta stsenaariumit kirjeldades faktidega ei eksiks. Teede sõnas, et skeemi seinal tal ei ole, aga stsenaariumit kirjutades on ta detailidega mööda pannud küll.