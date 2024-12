„Võtan aega, et tunda viha ja leina.“ Dementse Bruce Willise abikaasa puistas aastapäeval südant

„17 aastat meid. Aastapäevad tekitasid kunagi elevust – nüüd, kui ausalt öelda, siis toovad need esile kõikvõimalikke tundeid, muutes südame raskeks ja kõhust õõnsaks. Ma luban endale 30 minutit, et mõelda „miks tema, miks meie“, ning tunda viha ja leina. Siis raputan selle maha ja pöördun tagasi reaalsusse. Ja reaalsus on... tingimusteta armastus. Ma tunnen end õnnistatuna, et olen seda kõike tundnud, ja see on tänu temale. Ma teeksin seda kõike kõhklematagi üha uuesti,“ seisis foto juures inglise keeles.