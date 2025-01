„Iga amet tüütab aeg-ajalt ära.“ Alari Kivisaar pidi raadioeetris kuulajatele oma töö kohta aru andma

Üks küsija päris, kas saatejuhi amet ei ole Kivisaart veel ära tüüdanud. „Ega iga amet tüütab aeg-ajalt ära,“ sõnas ta esmalt ja viitas, et igal pool on oma tõusud ja mõõnad. „Ükskõik, kui palju sulle ka ei meeldi mingi töö, töö on ikkagi töö. Aga mitte sellel määral, et ma seda vihkaks. Ei, ikkagi see on tore,“ rääkis Kivisaar.