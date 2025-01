USAs äridega lõpp? Eestlanna Helena Koivu Ameerika ettevõtte tegevus peatati

Eestlanna Helena Koivu tegutses Ameerika Ühendriikides Minnesotas elades oma nahahooldustoodetele spetsialiseerunud ettevõttega Helx LLC. Nüüd on aga tema sealne äritegevus põntsu saanud. Nimelt registreeriti eile ettevõte Minnesota osariigis passiivsena, mis tähendab, et selle tegevus on peatatud. Info tuli avalikuks osariigi haldusosakonna avalike andmete kaudu, vahendab Iltalehti.

Dokumentide ajalugu näitab, et ettevõte on pidanud igal aastal oma tegevuslubasid uuendama. Viimane kord oli selle tähtajaks 31. detsember 2024, kuid selleks ajaks polnud Helena ettevõte seda teinud. Seetõttu lõpetas haldusosakond eestlanna äri tegevusloa, kuna loa taotleja ei järginud taotlemise või selle eeskirja nõudeid.

Soome meedia kirjutab ühele advokaadibüroo lehele viidates, et äriloa lõppemine tähendab seda, et ettevõttel ei ole luba tegutseda, seda vähemalt Minnesota osariigis. Samuti tähendab see seda, et eestlanna firmal ei ole osariigis ettevõtte staatust. Helena ettevõtte on siiski osariigi silmis legaalne, kuid selle tegevus on peatatud.