llusüstide kuninganna Marju Karin võttis endale kitse: tänapäeval ongi moes, et rikkad võtavad endale erilisi loomi

„Jah, ta on mul lemmikloomana. Aga tänapäeval ongi moes, kui te vaatate maailmas ringi, siis väga ilusad ja rikkad võtavadki endale erilisi loomi, ja kitsed on ühed neist,“ avaldas Marju Karin (47) muheledes looma võtmise tagamaid. Karin täpsustas, et tegelikult oli algul plaan võtta kääbuskits, kuid just Mati võlus ta ära.

Seejärel uuris saatejuht Marko Reikop Karinilt, kuidas Mati tubastes tingimustes hakkama saab. „Vot Mati tahab natuke ekskrementida mulle ikkagi buduaari ehk toas oleme mähkmetes, aga õues mitte,“ kirjeldas Karin. „Nüüd mul on endal ökoloogiline muruniiduk ja väetis tuleb tagant kohe,“ loetles äsja aianduse eriala lõpetanud Karin kitse positiivseid külgi.

Ilusüstide kuninganna sõnul ei erine kits kuigi palju koertest. Karin kirjeldas, et kits Mati magab koos koertega, tahab mängida ja närida. Seejuures, kui tal on hea ja soe, siis ta ka nurrub. „Sellise looma puhul on ikka vaja raha ja aega, nagu rikastel on,“ kirjeldas Karin muheledes. Ta lisas, et kui koerad peavad õues rihmas olema, siis Mati jookseb vabalt järel ja reageerib oma nimelegi.

Karini sõnul on Mati praeguse sulaga toas vaid kolm tundi, ülejäänud aja koertega väljas. „Kits ärkab kell 12 nagu mindagi. Siis me käime väiksel jalutuskäigul, meil on tund aega jalutuskäiku. Enne magamaminekut teeme veel ühe. See hoiab ka vormis, kaks tundi värskes õhus metsa all,“ kirjeldas ilusüstide kuninganna igapäevarutiini Matiga.

„Ma pole oma elus rahulikumat kitse näinud, tõsi, ma olengi vist kitse kolm korda kokku nii lähedalt näinud,“ tõdes Marko Reikop saate lõpus.

