Taas vaba ja vallaline Henrik Normann: ma tahaks kodus olla nii võrdne, kui üldse olla saab, ja öelda asju filtrita

Näitleja ja meelelahutaja Henrik Normann ütleb, et ta on oma elus olnud palju üksi, iseäranis nüüd, kui ta on end Hiiumaal sisse seadnud. Kuid ta ei tunne end üksikuna, ka mitte hiljutise lahkumineku järel. Üksinduse ja suhete ümber keerleb ka uus lavastus, milles Henrik üles astub, päris elus on ta aga avatud naisele, kes oleks talle äge kambajõmm.