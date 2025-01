Mainib ka endist elukaaslast! Mitmeid katsumusi üle elanud Elisa Kolk: mõned hetked elus on väga rasked

Ta jätkas: „Muutus ei juhtu üleöö. See hakkab pihta vaikselt seestpoolt kuni jõuab välja, näidates ennast eredalt. See on vankumatu usk, et kõik saab korda ja läheb aina paremaks. See on täielik usaldus elu vastu, universumi vastu. Vaikselt tasapisi edasi sammudes märkad ühel hetkel, et raskus sinu õlgadel ei ole enam nii suur.“