Täna hommikul astus Kolk üles Kanal 2 saates „Telehommik“, kus ta jagas oma suhtestaatuse kohta krüptilisi vastuseid. Nii, kui väljaanded olid jõudnud lauljatari segased selgitused portaalides avaldada, otsustas Rahumaa, et tunnistab üles, et ta on lauljatarist lahku läinud.