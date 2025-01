Marimell kiitis telesaates jumestuskreemi, kuid ei maininud, et on ise selle maaletooja. Blogija: hoian oma ärilised tegemised lahus

Kroonika sai mõned päevad tagasi kirja lugejalt, kes juhtis tähelepanu jumestuskreemile Chamelé, mida blogipaari Marimelli naispool Mari-Leen Albers jaanuari algul saates „Buduaar“ tutvustamas käis. Ta juhtis tähelepanu, et jumestuskreemi veebilehel on müügi- ja tagastustingimustesse märgitud, et veebipoe omanik on Cuntent Kitchen OÜ. Kui ettevõtte kohta infot otsida, tuleb välja, et blogijapaar on sellega seotud.