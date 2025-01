Saaga jätkub! Ontika mõisa omanike lahutusprotsess on pausil, sest avalduses esines puudusi

Tänavu jaanuaris jõudis avalikkuse ette info, et Soome staarpaar Kalle Palander (47) ja tema abikaasa Riina-Maija Palander (47) on lahutusavalduse sisse andnud. Nüüd aga selgus, et avaldus ei kehti, sest sellel on mõned olulised puudused. Ringkonnakohtule esitatud avaldustest selgub, et dokumendis on märgitud ühine lahutustaotlus. Sel juhul algaks kuue kuu pikkune järelemõtlemisaeg täpselt sellest hetkest, mil ühisavaldus kohtule esitatakse.