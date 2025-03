Esimene ühine kodu. Mihkel Mattisen ja Leeni Pihelpuu seadsid end sisse esinduslikus korteris kesklinnas

Kesklinnakorter Tallinnas ühise elupaigana oli nii Mihkel Mattiseni (48) kui ka Leeni Pihelpuu (34) soov, ilma, et nad seda oleks pidanud isegi pikemalt kaaluma. Oma kodu otsides jäi paar pidama värskelt renoveeritud, aastal 1954 ehitatud pompoosses hoones, kus korteritel on kõrged laed ja suured aknad, mis muudavad eluruumid erakordselt valgusküllaseks. Sajaruutmeetrine elamine osutus Leeni ja Mihkli hinnangul just parajaks pinnaks, kus on oma tuba ka Emilial, Mihkli tütrel tema eelmisest liidust.