"Naabrist parem" võitjad saavad ehitatud maja jälle endale jätta, kuid nende saatusekaaslased on sellest võimalusest loobunud

Igal juhul tasub pingutada, et ehitis kerkiks naabrite omast uhkem, sest rahva valitud võitja saab maja koos sisustusega endale ning võib selle viia täpselt sinna, kuhu see mõeldud on.

Saatesarja toimetaja Kertu Loide sõnul oodatakse uuelt hooajalt veelgi lennukamaid ja fantaasiarikkamaid ideid. "Kui eelmisel hooajal said osalejad katsetada ja saatetiim esimest korda lähedalt näha, kui vingeid maju on konteineritest võimalik teha, siis seekord oskame juba oodata eriti kavalaid lahendusi. Oleme ikka naabritele öelnud, et vaatajate südamete võitmise valemis on suur osa ideedel, mis paistavad hästi silma. Eriti äge on, kui need on valminud iseenda käsitööna. Samuti loodame, et uue hooaja naabrid on taaskasutuse fännid," rääkis ta.

"Kahjuks me peame oma "Naabrist parema" saates tehtud konteinermaja müüki panema," sõnas Eero Mikk YouTube'i postitatud videos ning lisas, et otsus ei tulnud nende jaoks kergekäeliselt. 2. novembril salvestatud videos ütles paar, et nad on katsetanud ja proovinud mitmeid lahendusi, et nad ei peaks maja müüki panema, kuid seda tuli siiski teha.

"Meil vanemad juba pikalt soovitavad, sest see on meil pidev tüliallikas meie peres. See tekitab hästi palju stressi, sest see lihtsalt seisab seal," lisas Mari-Anne.

"Lisaks sellele, et endal on kahju, et hoida sellist asja, mis ammu peaks saama hoolsasti köetud, siis see ikka seisab seal platsi peal. Inimesed kirjutavad igapäevaselt ja küsivad infot selle kolimise kohta," rääkis Mari-Anne ning lisas, et tema suureneb iga päev pettumuse tunne, mis ei ole kuhugi kadumas enne, kui maja ei saa sellist rakendust nagu selle otstarve on.