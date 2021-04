"Naabrist parema" tänasest fännipäevast saab osa veebi teel!

Fännipäeval puhutakse juttu vahvate osalejatega, piilutakse ehitusjärgus konteineritesse, vastatakse fännide küsimustele ning loositakse auhindu, mille on välja pannud TV3, Makita, Luna Group ja Bauhof.

Pärast fännipäeva jätkub naabrite põnev ehitusheitlus TV3 eetris. Ekspert Taivo Velling ja tema ustav sõber lood on taas valmis naabrite töid hindama. Appi võetakse ka kollane teip, et kõik parandamist vajavad kohad ära märkida. Oodata on ka pahteldamismängu, kus mõõtu võtavad vaid naised. Kuna ehitusplatsil pole aga kombeks käed rüpes istuda, ootab mehigi ees loovust ja kuldseid käsi nõudev üllatusmäng.