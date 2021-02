Itaalia näitleja Asia Argento süüdistab tuntud režissööri seksuaalses rünnakus

Asia Argento ütles Itaalia väljaandele, et "Kiirete ja vihaste" ning "xXx" filmide lavastaja Rob Cohen andis talle GHB-d ehk korgijooki, mida seostatakse seksuaalsete rünnakutega. Režissöör eitab neid väiteid.

"Tol ajal ma ei teadnud, mis see oli. Ma ärkasin alasti tema voodis üles," sõnas Argento väljaandele. Samadest süüdistustest on juttu ka Argento autobiograafias "Anatomy of a Wild Heart", mis avaldati Itaalias 26. jaanuaril.