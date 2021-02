Kaheksakümnendate superstaar: maffial oli muusikatööstuses suur roll ja seksipakkumised olid tavalised

"Seda oli igalpool näha," sõnas Medeiros taskuhäälingus "Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did". "Kas see oleks minu karjääri edukamaks teinud? Võib-olla. Aga ma ei olnud valmis seda tegema."

"Mul olid sõbrad, kes mulle konkreetselt ütlesid, et nad kolivad selle inimesega kokku, kuna nad lubasid tema karjääri aidata. Mina ei teinud seda kunagi ja tunnen nüüd selle üle uhkust, aga ma saan aru inimestest, kes otsustasid nii kaugele minna. Mäletan, kuidas mitmed tuttavad rääkisid, et peavad seda inimest atraktiivseks ja ta meeldib neile, nii et see on okei," meenutas Medeiros.