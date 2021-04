Vastuoluline juutuuber tunnistas, et vahetas alaealiste poistega seksuaalse alatooniga sõnumeid

"Ma saan täiesti aru oma käitumisest ja sellest, kuidas see vale on," tunnistas 21-aastane juutuuber neljapäeval avaldatud videos, vahendas BBC.

Süüdistused James Charles käitumise vastu tekkisid selle aasta alguses. Veebruaris süüdistati 25 miljoni jälgijaga sisuloojat selle sama alaealise poisi poolt peibutamises, aga Charles ise seda eitas. Ta ütles, et flirtis poisiga, kuna arvas, et ta on vähemalt 18 aastat vana.

Charles eitas pikalt, et on midagi valesti teinud, aga neljapäevases videos pealkirjaga "Vastutan enda tegude eest", võttis ta süüdistused omaks.

Ta tunnistas, et on kaks intsidenti, üks eelmisest aastat ja teine hilisem, kus ta taipas, et isikud, kellega ta suhtleb, on alaealised.